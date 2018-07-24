PAÜ’de balıklar korumaya alındı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Ateş Böcekleri Öğrenci Topluluğu, kampüs içerisinde bulunan Gölbahçe’deki balıkları korumaya aldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, devam eden düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Gölbahçe’ye ziyarette bulunarak Ateş Böcekleri Topluluğu’nda görev alan gönüllü öğrencilerle bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi’nin gözde manzaralarından birine sahip, üniversite personeli ve öğrencilerinin sevdiği sosyal alanlarından olan Gölbahçe’de, Üniversite Yönetimi tarafından başlatılan temizleme, yenileme ve düzenleme çalışmaları hızla devam etmekte. Gölbahçe içinde ve etrafında yapılmakta olan temizleme ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Gölbahçe’de bulunan balıklar, Pamukkale Üniversitesi Ateş Böcekleri Öğrenci Topluluğu tarafından korumaya alınarak çalışmalar sona erene kadar kalmak üzere geçici olarak Mühendislik Fakültesi önündeki küçük havuza taşındı.