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27 Şubat 2018 12:07

PAÜ’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi hizmet vermeye başladı.

PAÜ’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

27 Şubat 2018 12:07


Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Ay, ünitenin kuruluş amaçları hakkında açıklamalarda bulundu. Lösemi, lenfoma gibi kanserli çocuk hastaların tedavilerinin yaklaşık 2 yıllık bir tedavi sürecinin olduğunu hatırlatan Ay, bu kadar uzun süreli ve hastaneye bağımlı tedavi nedeniyle çocuk hastaların sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Ay açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Bu süre zarfında hastalara kemoterapi ilaçlarının bir kısmını intravenöz yoldan (damardan) vermekteyiz. Ayrıca hastaneye yatış süreleri uzadıkça hastane enfeksiyon riskleri artmaktadır. İşte bu nedenlerle kemoterapilerini servise yatış yapılmadan mümkün olan en kısa zamanda ve güvenli bir ortamda uygulamak amacıyla ayaktan tedavi ünitemizi kurduk. Bu sayede kanserli çocuk hastalarımızın hastanede kalış süreleri azalacak, dolayısıyla hastane enfeksiyon riskleri düşecek ve aynı zamanda sosyal ve psikolojik açıdan hastalığın ortaya çıkardığı olumsuz etkiler kısmen ortadan kalkacaktır. Yine kanserli çocuk hastalarımıza daha güvenli kemoterapi uygulamamız için taktığımız kateterlerin bakımını bu ünitemizde rahatlıkla yapabileceğiz. Ayaktan tedavi ünitemizden sadece kanserli çocuklarımız yararlanmayacak aynı zamanda kemik iliği yetmezliği, talasemi major, orak hücre anemisi ve kronik hemolitik anemi tanılı çocuk hastalarımıza kan ürünü (eritrosit ve trombosit transfüzyonları) destek tedavilerini bu ünitemizde vermeyi planladık. Ayrıca ayaktan tedavi ünitemiz sayesinde, kanama bozukluları hastalığı gibi kalıtsal faktör eksikliği olan hastalarımıza kanamalarının önlenmesi (profilaksi) ve akut kanamalarda hızlı tedavi için self infüzyon eğitimi ve kalıtsal ağır nötropenik hastalara ve ebeveynlerine G-CSF cilt altı uygulama eğitimi verebileceğiz.”


Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ise ünitenin sadece kente değil aynı zamanda bölgeye hizmet vereceğini belirtti.




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