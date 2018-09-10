PAÜ'de çocuklar için dijital oyun projesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı adlı TÜBİTAK projesi Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) gerçekleştirildi

Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı (OBİ) TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklen projenin yürütücülüğünü PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan üstlendi. Erken çocukluk eğitimi alanında görev yapan akademisyenlerin dijital oyunu eğitim amaçlı kullanma, geliştirme ve rehberlik etme ile ilgili bilgi, beceri ve stratejiler geliştirmelerini sağlamak için yürütülen projede, Türkiye'de 20 farklı üniversiteden gelen akademisyenlerin proje kapsamında edindikleri bilgileri kendi okullarında hayata geçirmeleri hedefleniyor. PAÜ Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen ‘Oyun Bizim İşimiz' projesinde dört farklı üniversitede görev yapan dijital oyunla ilgili çeşitli akademik alanlarda uzmanlığı olan 20 akademisyen eğitmen olarak katılıyor. 7 gün sürecek proje eğitimleri, öğrenme merkezli, oyun temelli öğretme yöntem ve tekniklerinden oluşmakta olup, etkileşimli atölye çalışmaları ve sunumlar da proje etkinlik takviminde yer alıyor.