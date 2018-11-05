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PAÜ'de ‘eğitim de drama' anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’nde ‘Etkileşimli Bir Yöntem, Geliştirici Drama’ adlı konferans düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde ‘Etkileşimli Bir Yöntem, Geliştirici Drama' adlı konferans düzenlendi.


Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, PAÜ Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Etkileşimli Bir Yöntem, Geliştirici Drama' adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansa Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilge Can başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.


Eğitimde geliştirici dramanın önemini anlatmayı amaçlayan konferansta Adıgüzel, Brain Way'den örneklere değindi. Ayrıca, konferansa katılan PAÜ öğrencilerine ve akademisyenlerine mini yaratıcı drama çalışmaları yaptırarak etkileşimli bir anlatım gerçekleştiren Prof. Dr. Adıgüzel'e konferansın sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Bilge Can katkılarından dolayı hediye takdim ederek, teşekkürlerini sundu.

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