PAÜ'de Erasmus+ Staj Bilgilendirme Toplantıları başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen Erasmus+ Staj Bilgilendirme Toplantıları'nın bu yılki ilk ikisi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Erasmus+ Stajı, şartları, avantajları, öğrencilerin yapmaları gerekenler ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar ve staj hareketliliği süreci gibi konularda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerine bilgilendirme yapılan toplantıların ilki, Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar başta olmak üzere PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

İkincisinin ise Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda yapıldığı bilgilendirme toplantılarının bir hafta boyunca PAÜ'nün çeşitli fakültelerinde süreceğini sildiren Yakar, Öğrencilerinin Erasmus+ programını çok iyi tanıdığını ve öğrenim faaliyetlerinden de sıkça faydalandıklarını belirtti. Öğrencilerin Erasmus+ staj programını çok iyi tanımadıklarını ve bilmediklerini gözlemlediklerini belirterek, “Bu sebeple öğrencilerimize bu staj faaliyetlerini anlatmak ve tanıtmak amacıyla bu bilgilendirme toplantılarını düzenlemeye karar verdik. Çünkü bu faaliyetleri güzel değerlendiren ve deneyim kazanan öğrencilerimiz oldu. Erasmus+ staj faaliyetine katılan öğrencilerimizden kendileri için istihdam imkânları yakalayabilenler oldu. Amacımız bu tür imkânları öğrencilerimize tanıtıp, anlatmak ve bu faaliyetlere öğrenci katılımını artırmak. Ayrıca, staj faaliyetinden yararlanmış öğrencilerimizin deneyimlerini bu faaliyetten yararlanmak isteyen öğrencilerimize aktarmasını sağlamak” dedi.