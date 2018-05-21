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21 Mayıs 2018 15:44

PAÜ’de görevli Doç. Dr. Necip Atar’a ‘Genç Bilim İnsanı Ödülü’ aldı

Bilim Kahramanları Derneği (BKD) tarafından her yıl düzenlenen Genç Bilim İnsanı Ödülleri, altıncı kez sahiplerini buldu.

PAÜ’de görevli Doç. Dr. Necip Atar’a ‘Genç Bilim İnsanı Ödülü’ aldı

21 Mayıs 2018 15:44

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Necip Atar, Nanoteknolojik arıtma alanında yaptığı öne çıkan çalışmaları ile ödüle layık görüldü.


Bilim Kahramanları Derneği Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllere, bu yıl farklı il ve üniversitelerden 5 genç bilim insanı değer bulundu. PAÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Atar, Nanoteknolojik arıtma alanında yaptığı öne çıkan çalışmaları ile ödüle layık görüldü. 2017 Genç Bilim İnsanı Ödülleri, Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.




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