PAÜ'de güvenli transfüzyon süreci eğitimi verildi

Eğitimin Gülsün Selcuk tarafından verildi. Selcuk, yaptığı bilgilendirmelerde hemovijilansın ana hedefinin istenmeyen reaksiyon ve olayların tekrarını engelleyerek kan bağışçısının ve alıcının (transfüzyonun) güvenliğini arttırmak olduğunu belirtti. Selcuk “Hemovijilans, kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından alıcıların takibine kadar tüm transfüzyon zincirini kapsayan, kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından kaynaklanan beklenmeyen veya istenmeyen durumlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bunların oluşumunu veya tekrarlanmasını önlemek amacıyla yürütülen bir dizi izleme prosedürleridir” dedi.

Eğitimin ikinci bölümünde söz alan hemşire Hediye Bayazıt ve Eşe Karabulut'da bu kapsamda hastanede Hemovijilans Birimi'nin Ocak 2017 yılında hizmete başladığını, açılışı itibariyle, hemovijilans eğitimleri 2018 yılında da, kan transfüzyon sürecinde görev alan hastane çalışanlarına verilmeye devam edeceklerini kaydettiler.