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10 Mayıs 2018 16:56

PAÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve PAÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Hemşirelik Haftası etkinlikleri PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

PAÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

10 Mayıs 2018 16:56


Etkinliklerin ilki kariyer günleri etkinliği ile başladı. Kariyer günlerinde ilk olarak, özel bir hastanenin Sağlık Grubu Temsilcileri Merve Atagün ve Ayça Öcal çalışma alanı örnekleri üzerine bir sunum gerçekleştirdiler. Atagün ve Öcal kendi şirketlerindeki işe alım süreçleri, hastane bünyesindeki hemşirelere verilen eğitimler ve hizmet içi eğitimler hakkında bilgiler verdiler. Sunumun ardından, PAÜ Hastaneleri Eğitim Hemşireliği Birimi Uzman Hemşire Züleyha Öztürk PAÜ Hastaneleri hakkında bilgi vererek, üniversite hastanelerindeki hemşireliğin icra edilmesi konusunda çeşitli bilgiler paylaştı. Daha sonra, Berliner Tercüme ve Danışmanlık Şirketi Temsilcisi Osman Nergis, katılımcılara hemşirelerin Almanya’da çalışma koşulları, kariyer olanakları ve ücretler konularında bilgiler paylaştı.


Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, öğleden sonra yapılan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Engin’in ‘Farkındalık ve Duygu Yönetimi’ ve ardından PAÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Senem Ermumcu’nun ‘Hemşirelikte Malpraktis’ konulu sunumlarıyla devam etti.


Sunumların sonunda, PAÜ Halkoyunları Topluluğu tarafından sahnelenen halkoyunları gösterisi ve teşekkür belgelerinin katılımıyla sona erdi.


Düzenlenen Hemşirelik Haftası etkinlikleri konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, “Dünyanın neresinde olursa olsun hemşireler sağlık hizmetlerinde yaşamsal önem taşımaktadır. Tüm hastalara yüksek kalitede bakım sağlanabilmesi için hemşirelerin çalışma koşullarının uygun, güvenli ve memnun edici düzeyde olması gereklidir. Hemşireler olarak bu güne kadar hep sorunları tartıştık artık çözüm üretme zamanıdır. Bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak için akademik ve klinik alanda, kanıta dayalı uygulamaları klinik ortama aktarmalı, bilimsel araştırma sonuçlarını görünür ve uygulanabilir duruma getirmeliyiz. Bu dileklerle tüm hemşirelerimizin hemşirelik haftasını kutluyorum” dedi.




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