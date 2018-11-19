PAÜ'de “İçimizden Biri: Mustafa Kemal Atatürk” konferansı

Konferansa Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal konuşmacı olarak katıldı. Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda düzenlenen programa akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Genç Bilgeler Topluluğu Başkanı Talha Dalkılıç yaptı. Dalkılıç “Topluluk olarak farklı alanlarda etkinlikler düzenledik. Bugün de çok anlamlı bir konferansla huzurlarınızdayız. 80 yıl önce vefat eden bir büyük lideri anmak ve anlamak için bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Sunum öncesi günün anlam ve önemine değinen Kodal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bu anlamlı etkinlikte rahmetle ve minnetle andığını ifade etti. Genç Bilgeler Topluluğu tarafından düzenlenen bu etkinliğe katkı sağlamanın verdiği memnuniyeti de ayrıca dile getiren Kodal, “Mustafa Kemal Atatürk daha çok devlet kurucusu, asker, siyaset adamı kimliğiyle biliniyor. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü ‘insan' olarak konuşacağız” dedi.

Kodal'ın yaptığı sunumun ardından konferans, öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri ve şiir dinletileri ile son buldu.