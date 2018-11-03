PAÜ'de “Medeniyet, İnsan ve Din” konulu panel düzenlendi

Konferans İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Program, PAÜ İlahiyat Fakültesi Öğr. Görevlisi Flamur Kasami'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merkezin kuruluş amaçlarının okunmasının ardından, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz'ün moderatörlüğünde panele geçildi. Panelde sırayla, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Akyüz, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten ve Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatih İbiş birer sunum gerçekleştirdi.

Konferansta konuşan Göz, ‘İslam Medeniyetinde Sosyal Hayatın İlkeleri' üzerine açıklamalarda bulundu. Göz “Medeniyet, medenî şehirle iç içe bir anlam yükünü yüklendiği görüldü. Medeni şehrin mensupları olan medeniyet toplumunun bireyleri bu değerleri içselleştirerek yaşam tarzına dönüştürdüklerinde medeniyet devamlılığında herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı görülecektir. İslâm medeniyetinin bireyleri temel hak ve hürriyetlerden başlamak üzere değerler manzumesi olarak isimlendirebileceğimiz yaşam tarzını gerçekleştirdiklerinde mutluluğu yakalayabileceklerdir. İslâm Medeniyeti birlikte yaşadığı bireylerine yaşam tarzı olarak bu değerleri içselleştirerek yaşamasının sorumluluğunu yüklemektedir” diye konuştu.

Konuşmasına Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti üzerinde karşılaştırma yaparak başlayan Doç. Dr. İbiş, Türkiye'nin jeopolitik konumunun entelektüel düzlemde doğu ve batı medeniyetleri arasında da bir köprü vazifesi üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmacılara katılım belgesi verilmesi ve hediye takdiminin yapılmasından sonra program sona erdi.