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PAÜ'de nefes kesen tatbikat

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yangın, doğal afet ve kaza senaryosuyla heyecan dolu tatbikat gerçekleştirildi.


PAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin desteğiyle tatbikat yapıldı. Yangın, doğal afet ve kazalarda arama, kurtarma ve tahliye koordinasyonunu sağlama amaçlı gerçekleşen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikattan habersiz olan ve öncesinde Temel Afet Bilinci ve Arama Kurtarma Eğitimi alan öğrenciler, sirenin çalmasıyla birlikte hızla binadan ayrıldı. Bina içerisinde kalan yaralılara da ilk müdahale yapılarak sedye yardımıyla binadan tahliye edilmeleri sağlandı. Kriz ortamının oluşturulduğu tatbikatta yangın senaryosu da gerçekleştirildi. Özel bir firma tarafından akademik ve idari personel ile öğrencilere yangın söndürme eğimi verildi. Yangın tüpleriyle müdahalede bulunan öğrenciler yangını söndürmeyi başardı. Tatbikatla öğrencilerin kriz senaryolarını yaşayarak öğrenmesi ve soğukkanlı davranarak tecrübe kazanmasının amaçlandığı belirtildi.

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