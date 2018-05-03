PAÜ’de Okan Buruk öğrencilerle buluştu

Törenin açılış konuşmalarını Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi ve IV. Spor Bilimleri Etkinlikleri Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Gökçe Erturan İlker, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa yaptı. Konuşmaların ardından Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgüt Mülazımoğlu’nun katkıları ile PAÜ Rekreasyon Bölümü Öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Cardio Drum Gösterisi ile açılış programı sona erdi.

Gösteri sonrasında ise dördüncü Spor Bilimleri Etkinlikleri’nin ilki; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Utku Alemdaroğlu’nun moderatörlüğünde, Eski Milli Futbolcu ve Akhisarspor’un Teknik Direktörü Okan Buruk ile yapılan söyleşi oldu.

Yapılan söyleşide öğrencilere futbol kariyerinden çeşitli anekdotlar paylaşan Okan Buruk, futbol kariyerinden teknik direktörlüğe geçişin zor bir süreç olduğunu belirtirken, teknik direktörlüğün de futbol oyununda olduğu gibi bir ekip işi olduğunu ve daha fazla sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. Teknik yardımcılar, analizci, kondisyoner, mentörden oluşan yedi kişilik geniş bir teknik ekiple çalıştıklarını söyleyen Buruk, öğrencilere günümüzde iş bulmanın zor olduğunu bu sebeple yapılan işin en iyisini yapmak gerektiğini hatırlattı. Söyleşide ayrıca öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’a, söyleşinin sonunda ise günün anısına plaket ve hediye takdim edildi.