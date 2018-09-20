PAÜ'de “Postmortem Kalp Okulu” adlı eğitim çalışması yapıldı

Eğitim programı Adli Tıp Uzmanları Derneğinin desteğiyle 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. PAÜ Hastanesi Adli Tıp AD. Başkanı Prof. Dr. Kemalettin Acar eğitim çalışması hakkında yaptığı açıklamada, programa Türkiye genelinde farklı illerden toplam 25 adli tıp araştırma görevlisinin katıldığını ifade etti. Acar, “Eğitimin gerçekleştirilmesinde Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Doç. Dr. Ayşe Kurtuluş Dereli, Dr. Öğ. Üye. Volkan Zeybek, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Asuman Kaftan, Doç. Dr. Doğu Kılıç ve KBB Anabilim Dalı öğretim üyesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara görev aldı. Ayrıca Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün büyük destek ve katkıları oldu.

Katılımcılar iki gün boyunca kardiyak ölümlerin postmortem değerlendirmesi konusunda son derece detaylı bilgi ve beceri edinme şansı bularak, bu konuda teorik derslerin yanında bireysel beceri edinme uygulamalarına da katılmışlardır. İki günlük yorucu ve yoğun eğitimin sonunda tüm misafirlerimizin ilimizden ve üniversitemizden son derece memnun olarak ayrıldıklarını görmek bizlere tüm yorgunluğumuzu unutturmuş ve sonraki eğitim etkinliklerini planlamaya başlama cesaretini vermiştir” dedi.