PAÜ’de “Sabırlı Eller” sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi Başmüdürü Erdinç Karataş ve PAÜ Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir’in değerli katılımlarıyla “Sabırlı Eller” temalı deri sergisi açıldı. Açılışta hazır bulunan katılımcılara teşekkür belgelerinin de verildiği sergide öğrencilerin 1 yıllık çalışmaları sergilendi. Sergiyi gezen Karataş ve Özdemir, kurs hocası Fatma Akdeniz’den sergilenen ürünler hakkında bilgi aldılar, kursiyerler ile de sohbet ettiler. Geçen yıl başlayan olan deri işleme kursu hakkında açıklamalarda bulunan Akdeniz “Bu sergiyi 2017-2018 eğitim öğretim yılı Halk Eğitim Merkezinde deri kösele, çanta, kemer ve tablo yapımı kursunu 15 öğrencimizle yıl boyu yaptığımız çalışmalarla açtık. Deriyi işlemek gerçekten sabır gerektiriyor. 100 den fazla eseri PAÜ Hastanesi Sergi Salonunda sergilemeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan serginin 13 Temmuza kadar açık kalacağı belirtildi.