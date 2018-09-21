PAÜ'de Sanayi Doktora Programı Toplantısı yapıldı

TÜBİTAK tarafından açılan Sanayi Doktora Programı çağrısı kapsamında , PAÜ'de yetkililerin katıldığı bilgilendirme etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Pamukkale Teknokent Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan'ın Başkanlığında, dekan, dekan yardımcıları, enstitü müdür, müdür yardımcıları, Denizli'de yer alan Ar-Ge/Tasarım merkezlerinin yetkilileri ve Pamukkale Teknokent firmaları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kılınçarslan, “Türkiye'nin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısının özellikle Denizli'nin bir sanayi şehri olması nedeniyle çok önemli olduğuna değindi. Kılıçarslan, program kapsamındaki öğrencilerin eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği alabileceğini, özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesi teşvik edileceğini, hibe ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanacağını ifade etti.