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08 Mayıs 2018 09:21

PAÜ’de şiir dinletisi büyük beğeni topladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şiir Topluluğunun düzenlediği ‘Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür, Bir Orman Gibi Kardeşçesine’ adlı şiir dinletisi konukları büyüledi.

PAÜ’de şiir dinletisi büyük beğeni topladı

08 Mayıs 2018 09:21


PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Havva Ergür’ün hazırladığı PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde sunulan şiir dinletisine Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru başta olmak üzere, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen şiir dinletisinde, Mevlana’dan Yahya Kemal Beyatlı’ya, Nietzsche’den, W. Emerson’a yerli ve yabancı birçok şairden sevilen toplamda 16 eser, PAÜ Şiir Topluluğu öğrencileri tarafından seslendirildi. PAÜ Şiir Topluluğu’nun bir geleneği olarak, dinleti boyunca sunulan şiirler aynı zamanda işaret diliyle de sunuldu.


Gecenin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, şiir dinletisinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, günün anısına Öğretim Görevlisi Havva Ergür’e çiçek takdim etti.




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