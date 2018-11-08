PAÜ'de sosyal zeka konferansı

Yüzyıl Sınıflarında Duygusal Zekaya Yer Açmak” adlı konferans düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta Uzman Psikolojik Danışman Ece Akın Bakanay bilgi verdi. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Bakanay, Sosyal-Duygusal Öğrenme başlığı altında bireyin kendi duygularını tanıması, kişilerarası ilişkiler, problem çözümü, etik-ahlaki kararlar alma gibi konulara değindi. Öğrenme ortamları olan sınıflarda sosyal-duygusal öğrenmenin önemine de değinen Bakanay, “Son yıllarda yapılan araştırmaların gösterdiği gibi okul sonrası başarı için öğrencinin sadece matematik, fen bilimi gibi derslerde başarılı olması yeterli değil. Günümüzde kişilerarası iletişimi, empati yapabilme ve problem çözme yetenekleri güçlü olan bireyler başarıyı yakalıyor. Eğitim fakültelerinden başlayarak bireye bu özellikleri kazandırabilmeliyiz” diye konuştu.

“Farkındalık kazandırmak istiyoruz”

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan PAÜ Genç Eğitimciler Topluğu Başkanı Duygu Çetin, “Eğitim Fakültesi öğrencilerine farklı bakış açıları kazandırabilmek için alanında uzman kişileri okulumuza davet ediyoruz. Bugün de 21. Yüzyıl Sınıflarında Duygusal Zekaya Yer Açmak adlı konferansı düzenliyoruz. Biz öğretmen adaylarının fakültemizde aldığımız derslerin yanında, böyle etkinliklerde kazanacağımız becerilerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımıza farkındalık kazandırmak için böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.