PAÜ'de Uluslararası Lojistik zirvesi

Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) ev sahipliğinde bu 16. düzenlenen Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nde (LMSCM 2018) akademi dünyasının önde isimlerini ağırlandı.

PAÜ 16. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (LMSCM 2018) PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye Lojistik Derneği (LODER) ve North Carolina Eyalet Üniversiteleri'nin ortaklığında PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongre ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkıner Güngör, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi'ne ilişkin son teknolojilerin ve eğilimlerin tartışıldığı kongreye Türkiye'den ve dünyadan 150'yi aşkın akademisyen ve endüstri temsilcilerinin çalışmalarıyla katkıda bulunduğunu belirtti. Japonya başta olmak üzere, Kore, Tayvan gibi Asya ülkelerinden katılımın yoğun olduğu kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Fransa, İtalya, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden gelen katılımcılar toplamda yaklaşık 120 çalışma sundu.

İki gün boyunca devam eden kongre ile günümüz işletmelerinin lojistik ve tedarik ziniciri yönetimi konusundaki sorunlara değinilirken, pek çok çalışma farklı çözüm yaklaşımları sunularak katılımcılara son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verildi.