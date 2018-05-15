PAÜ’de ‘Yaşam ve Form’ temalı defile düzenlendi

Bir firmanın sponsorluğunda PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon’da gerçekleştirilen defilede Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı ve Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 2017-18 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde tasarladıkları ürünler sergilendi.

Gerçekleştirilen defile ile ilgili görüşlerini dile getiren Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kutlu Yapıcı, “Moda bir döngü olup; yeni materyaller, yeni teknikler ve yeni formlar geliştirilen bir süreçtir. Bu süreç geriye dönüşleri yaşarken, bugünün ve geleceğin şartlarında farklı ve yaratıcı bakabilmeyi gerektirmektedir. Öğrencilerin hazırlamış olduğu bu koleksiyonların özünde, yaşam ve formun yeniden deneyimlenmesi yatmaktadır” dedi.

Podyuma çıkan öğrenciler ise performansları ile profesyonel mankenlere adeta taş çıkarttı.