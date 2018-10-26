PAÜ'de ‘Yörüklük Kültürü' ele alındı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu tarafından “Orhun'dan Anadolu'ya Yörüklüğün Dünü, Bugünü ve Geleceği” adlı konferans gerçekleştirildi.

PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uslu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansla dönemin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğu konferansa Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul İşler'in yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerden öğretim üyeleri ve Denizli Yörükler Derneği temsilcileri de katıldı.

Açılış konuşmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uslu Yörüklük kültürünü anlattı. Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma Merkezinin de (YÖRKAM) kurucusu ve halihazırda müdürü olan ve Yörüklük kültürü üzerine çeşitli çalışmaları bulunan Uslu konuşmasında Yörük, Türkmen, Oğuz adlandırmaları, Yörüklükle özdeşleşmiş olan ve motif olarak pek çok rengi bir arada bulunduran keyfiye renklerinin sosyo-kültürel açıdan simgelediği kültürel özellikler, Yörüklük kültürünün sosyolojik ve kültürel yönleri ve Türk kültüründeki yeri gibi konuları ele aldı.

Uslu, konuşmasında Yörüklük kültürünün, bilinen anlamıyla bir göçebelik olmayıp yaylak ve kışlak temeline dayanan bir yaşam tarzı olduğunu aktardı.