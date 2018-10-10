PAÜ'den dijitalleşme alanında yeni adım

Pamukkale Üniversitesi, e-öğrenme ile eğitim vizyonunda büyük bir yeniliği hayata geçirdi.

Yeni akademik yılda Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (PETEK) ve Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KAVDEM) bilişim teknolojilerine dayalı e-öğrenme sistemi başlatılıyor. Pamukkale Üniversitesi, e-öğrenme ile eğitim vizyonunda büyük bir yenilik başlatıyor. Yeni akademik yılda, dijitalleşme yolunda PETEK ve KAVDEM ile önemli bir adım atan Pamukkale Üniversitesi, Cisco Webex Teams platformu ve uzaktan eğitimle eğitime yeni bir boyut kazandırıyor. Bu yıl eğitimlere başlayan merkezleri PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ; beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru ve Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı ile birlikte ziyaret etti. KAVDEM bünyesinde kurulan Cisco Webex Teams videokonferans platformunda incelemeler yapan Rektör Bağ, sistem hakkında bilgi aldı. Hem sunucuyu hem de konuşmacıyı ayrı ayrı görüntüleyen sistemde ilk deneme yayını gerçekleştirildi. Kalite eğitimlerini canlı olarak verecek sistem ayrıca lisansüstü jürilerinde, şehir dışından katılacak öğretim üyelerinin bulundukları yerden jüriye katılabilmelerini de sağlayacak.

Rektör Bağ, Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen uzaktan eğitim derslerine katıldı. Canlı derslere katılım sağlayan öğrencilere iyi dersler temennisinde bulunan Bağ, bilim ve teknolojiyi buluşturduklarını belirtti. Rektör Bağ, “Pamukkale Üniversitesi, dijitalleşme hamlesiyle eğitim vizyonunu genişletiyor. Videokonferans ve uzaktan eğitim sistemlerimizle interaktif eğitimi ön plana alıyoruz. Değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayarak eğitimlerimize yeni bir boyut kazandırıyoruz” dedi.