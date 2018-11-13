PAÜ'den Diyabet Günü açıklaması:

Dr. Semin Melahat Fenkçi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada diyabet hastalarının eğitimlerinin önemini vurguladı.

Fenkçi açıklamasında diyabetin sıklığı ve oluşturduğu komplikasyonlardan dolayı en önemli kiresel sağlık sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Artan teknolojik ilerleme ve buna bağlı yaşam tarzında değişim ile diyabetin birçok ülke açısından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Fenkçi, “1985 yılında tüm dünyada 30 milyon diyabet olgusu varken bu oran 2015 IDF verilerine göre dünyada 415 milyona ulaşmıştır. Yani her 11 kişiden birinde diyabet görülmektedir. Ülkeler diyabet gelişimi ve komplikasyonlarının önlenmesine yönelik tedbir almada çoğu kez gecikmekteler. Günümüzde diyabet artan obezite oranlarına paralel olarak hızla artmakta bu durum yalnızca yetişkin değil çocuk ve genç nüfusu da etkilemektedir. Diyabetik hasta oranlarını azaltmak için bozulmuş glukoz toleransı dediğimiz erken dönemde olguların tanı ve tedavilerinin yapılması, yaşam tarzlarının değiştirilmesi ve diyabet tedavisin de hastaların iyi eğitim alması gerekmektedir.Diyabet tedavisinde seçeneklerin kullanımı kişiye özel olmalıdır. Burada hastanın yaşı, komplikasyonları ve diyabetli geçirdiği süre önem taşır. Diyabet tedavisinde hipoglisemiden kaçınılmalıdır. Verilen tedavinin sonucu hasta ile kontrollerde birebir görüşülmelidir. Diyabetik hasta ile sürekli bağlantılı olup eğitimi açısından da emek harcanmalıdır” dedi.