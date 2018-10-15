PAÜ'den ‘Dünya El Yıkama Günü' açıklaması

Yamandağ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından 15 Ekim tarihini Dünya El Yıkama Günü olarak kabul ettiğini hatırlattı. Günlük hayatımızda en sık yapmamız gereken eylemlerden biri ellerimizi yıkamak olduğunu ancak bunun ne yazık ki fazla dikkate alınmadığını vurgulayan Yamandağ, “Çevremizde olduğu kadar insan vücudunda da milyonlarca mikroorganizma yaşamaktadır. Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halinde olan, bu nedenle de en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen bakteri, virüs ve parazit yumurtaları gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Yapılan çalışmalar, normal erişkin bir insan elinde temiz bir görünüme rağmen 1cm2'lik alanda altı bin adet bakteri bulunabileceğini göstermiştir. El yıkamak başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, ishal ve zatürree gibi solunum yolu enfeksiyon etkenleri olan zararlı mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için en basit ve en etkili yöntemdir. Grip virüsleri ellerde saatlerce canlı kalabilir. Bu nedenle el yıkama ayrı bir önem kazanmaktadır. Ellerin bir virüs yayıcı olması önlenmelidir. Ellerinizi doğru yıkayarak grip, soğuk algınlığı ve mide, bağırsak sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalıktan kolaylıkla korunabilirsiniz. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkamadan geçmektedir. Üstelik uygun teknikle yıkanmayan ellerde bakteriler yaşamaya devam etmekte ve hastalığa neden olabilmektedir” dedi.