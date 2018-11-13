PAÜ'den “Dünya Zatürre Günü” açıklaması

Dr. Sibel Pekcan “Dünya Zatürre Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, zatürre hastalığının tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Pekcan Zatürre (Pnömoni) hastalığının belirtileri, tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Zatürrenin, akciğerlerin akut infeksiyonu olarak tanımlandığına dikkat çeken Pekcan, hastalığın bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluştuğunu ifade etti. En sık görülen ve en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasında zatürrenin geldiğini dile getiren Pekcan, “Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda, sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülür. İç ortam hava kirliliğine yol açan odun-tezek dumanı solumak, kalabalık evlerde yaşamak ve özellikle çocuklar için ebeveynlerinin içtiği sigaranın dumanını solumak da zatürreye yakalanma ihtimalini artırmaktadır. Toplumda gelişen pnömoniler, tüm dünyada hastane başvurularının, tedavi giderlerinin, iş-okul günü kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur. Günümüzde antibiyotiklerin yaygın kullanılmasına ve etkin bağışıklama politikalarına bağlı olarak infeksiyon hastalıklarından ölümler giderek azalmakta iken, toplumda gelişen pnömoniler halen yüksek hastalık ve ölüm nedenidir. Mikropların akciğerlere ulaşması çeşitli yollarla olur. Örneğin, çocukların burun ve boğazlarında bulunan virüs ve bakteriler aspire edilerek akciğerlere ulaşıp hastalık oluşturabilirler. Ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı en sık rastlanan belirtilerdir. Antibiyotikler, bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedaviler genellikle kullanılır. Hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu doğabilir” dedi.