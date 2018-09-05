PAÜ’lü öğrenciler Silikon Vadisi’nde

Türkiye’nin ilk Girişim Evi konsepti ile Türkiye’ye girişimcilik vizyonunu kazandırmayı amaçlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi-Türk Ekonomi Bankası (TİM-TEB) Girişim Evleri, Let’s Up programı kapsamında eğitim alan 16 üniversite öğrencisini teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’ne götürdü. TİM-TEB Girişim Evleri aklında yenilikçi fikirleri olan, girişimci ruha sahip üniversiteliler arasından Silikon Vadisi’ne götüreceği öğrencilerini “Let’s Up Demoday” etkinliği ile belirledi. Etkinlik PAÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversitede düzenlendi. Etkinlik kapsamında PAÜ’den iki ekip seçildi. Seçilen ekiplerden biri danışmanlığını Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan’ın yaptığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencisi Hasan Basri Çokgüler ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencisi Emre Toçkin’in oluşturduğu ekip oldu. PAÜ’lü ekip iş fikri olarak fizik tedavi cihazı geliştirdi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri Çokgüler, Ağustos ayında program kapsamında Silikon Vadisi’ne gitme şansı elde etti. Programa dahil olduğu iş fikri hakkında görüşlerini aktaran Hasan Basri Çokgüler, “Silikon Vadisi’ni ziyaretimiz bize farklı bakış açıları kazandırdı, alternatif yollar kullanabileceğimizi görmemizi sağladı. Network oluşturarak oradan destek alabilme imkânı sağladı. Başta bizim için hayal olan yabancı yatırımcı düşüncesinin gerçeğe dönüşebileceğini gösterdi” dedi.