Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 15:57

PAÜ’lü öğrenciler Silikon Vadisi’nde

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Hasan Basri Çokgüler TİM-TEB Girişim Evleri, Let’s Up programı kapsamında Silikon Vadisi’ne giden 16 üniversite öğrencisinden biri oldu.

PAÜ’lü öğrenciler Silikon Vadisi’nde

05 Eylül 2018 15:57


Türkiye’nin ilk Girişim Evi konsepti ile Türkiye’ye girişimcilik vizyonunu kazandırmayı amaçlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi-Türk Ekonomi Bankası (TİM-TEB) Girişim Evleri, Let’s Up programı kapsamında eğitim alan 16 üniversite öğrencisini teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’ne götürdü. TİM-TEB Girişim Evleri aklında yenilikçi fikirleri olan, girişimci ruha sahip üniversiteliler arasından Silikon Vadisi’ne götüreceği öğrencilerini “Let’s Up Demoday” etkinliği ile belirledi. Etkinlik PAÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversitede düzenlendi. Etkinlik kapsamında PAÜ’den iki ekip seçildi. Seçilen ekiplerden biri danışmanlığını Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan’ın yaptığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencisi Hasan Basri Çokgüler ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencisi Emre Toçkin’in oluşturduğu ekip oldu. PAÜ’lü ekip iş fikri olarak fizik tedavi cihazı geliştirdi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri Çokgüler, Ağustos ayında program kapsamında Silikon Vadisi’ne gitme şansı elde etti. Programa dahil olduğu iş fikri hakkında görüşlerini aktaran Hasan Basri Çokgüler, “Silikon Vadisi’ni ziyaretimiz bize farklı bakış açıları kazandırdı, alternatif yollar kullanabileceğimizi görmemizi sağladı. Network oluşturarak oradan destek alabilme imkânı sağladı. Başta bizim için hayal olan yabancı yatırımcı düşüncesinin gerçeğe dönüşebileceğini gösterdi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç