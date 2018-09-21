PAÜ'lü öğrenciler yüzde 100 doğal bitkisel karışımlarla ilaç tasarladı

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, MRCP'de görüntü kalitesini artıran yüzde 100 doğal ürün tasarladı. PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman yönetiminde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Berkay Önal ve Emre Yüce, MRCP çekiminde görüntü kalitesini yükseltecek doğal bitkisel karışımlarla kontrast madde (ilaç) tasarladı.

PAÜ Öğrencileri tarafından tasarlanan ürün hakkında bilgi veren Koluman, üretilen bu maddenin en önemli özellikleri arasında yüzde 100 doğal olması ve MRCP'de kullanılan diğer kontrast maddelere göre daha iyi bir görüntü vermesinin yer aldığını ifade etti. Koluman, "Söz konusu ürünün elde edildiği bitkiler ülkemize özgü olup, ekonomik olarak kolay elde edilebilir ve uygulaması kolay olarak tanımlanmaktadır. Ürünün ön çalışmaları umut vaat etmekte olup, faz 2 çalışmalar için tasarımlar tamamlanmıştır. Bu amaçla ürünün piyasaya sunulması için gereken ileri analizler tasarlanmış olup, çalışmalar başlatılmıştır. Ürünün analizleri takiben Pamukkale Üniversitesi'nin adını içerecek şekilde ticarileştirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.