PAÜ’lü öğrencinin tezi, X. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı’nda 1. oldu

Dr. Hatice Akdoğan’ın yaptığı, Kimya Bölümü öğrencisi Kadir Argun’un lisans bitirme tezi X. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı’nda birinci oldu.

Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlaması amacıyla bu yıl 10. gerçekleştirilen Uluslararası AR-GE Proje Pazarı’nın birincisi PAÜ Kimya Bölümü öğrencisi Kadir Argun oldu. Proje Yöneticiliğini Akdoğan’ın yaptığı ve Argun’un tekstil atık sularının çevreci yaklaşımla arıtılmasına yönelik çalışmaların başlangıç kısmını oluşturan “Remazol Navy RGB Tekstil Boyarmaddesini İçeren Atık Suların İyileştirilmesinde Fungal Hücrelerin Kullanımı” isimli projesi UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe, X. Uluslararası AR-GE Proje Pazarında ilk aşamayı geçerek sergilenmeye uygun görüldü. Daha sonraki aşamada kendi kategorisinde birincilik alarak 2 bin TL ile ödüllendirildi.