PAÜ’nün ilk tüp bebekleri dünyaya geldi

Hasibe ve Osman Çelik çifti bebeklerine Elif ve Ramazan ismini koydu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde tedavi görerek gebe kalan ilk hasta Hasibe Çelik’in doğumu gerçekleşti. Hasibe Çelik, bir kız ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sabırlı ve uzun bir bekleyişin ardından bebeklerini kucağına alan anne Hasibe Çelik, “ Eşimle çocuğumuz olabileceğine dair ümitlerimiz gün geçtikçe zayıflıyordu. Bu duygular içinde PAÜ Tüp Bebek Merkezi’ne başvurduk. Tüm merkez çalışanları bizimle her konuda ilgilendi, eşimle birlikte ilk günden beri kendimizi burada çok rahat hissettik. Bu tarifsiz annelik duygusunu yaşatan Pamukkale Üniversitesi’ne ve bu merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“Denizli’de bir kamu hastanesinde kurulan ilk Tüp Bebek Merkezi”

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Tüp Bebek Merkezinde dünyaya gelen ve sağlık durumları iyi olan Ramazan ve Elif bebeği ziyaret ederek, ailenin sevincine ortak oldu. Başhekim Prof. Dr. Türkçüer yaptığı konuşmada “ Başta Prof. Dr. İbrahim Veysel Fenkci ve Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kabukçu hocalarımız olmak üzere, tüm tüp bebek merkezi ekibine teşekkür ediyorum. Tüp bebek merkezi Denizli’de ve çevre illerde bir kamu hastanesinde kurulan ilk merkez olması sebebiyle bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu merkezde doğan ilk bebekler olan Ramazan ve Elif bebek sağlıklı olarak dünyaya geldiler. Başta Denizli olmak üzere tüm çevre illere hayırlı olmasını diliyorum. Halkımıza hizmet için bu merkezimize çok ciddi bir yatırım yaptık. Kamu hastanesinde böyle bir hizmet sunarak, tüp bebek tedavisinde özel merkezlerde yüksek harcamalar yapan hastaların, bu hizmetten yararlanmasını amaçladık. Bu sebeple hem gururlu hem de mutluyuz” diye konuştu.

Tüp Bebek Merkezi sorumlusu ve PAÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Veysel Fenkci “Sabırlı ve özverili bir çalışmanın sonunda tüp bebek merkezimizin ilk bebekleri doğdu. Bu doğumların devamı da gelecektir. Tüm ekibimi yürekten kutluyorum. Hastanemiz bünyesinde kurulan tüp bebek merkezi, ailelere hem maddi hem de manevi açıdan kolaylık sağlayacak. Çocuk özlemi çeken aileler bundan böyle farklı illere gitmek zorunda kalmayacak. Tüp bebek tedavi giderlerinin raporlu hastalarda belli bir bölümü devlet tarafından karşılanıyor, tedavi olmak isteyen çiftlerin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvurmaları gerekiyor” dedi.

Denizli’ye ve çevre illere hizmet veriyoruz

PAÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kabukçu “Ekip olarak hepimiz çok mutluyuz. PAÜ Tüp Bebek Merkezi kurulmasından bugüne henüz bir yıl dolmadan, merkezin ilk bebekleri dünyaya geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri çevre bölgelere de sağlık hizmeti veriyor. PAÜ Tüp Bebek Merkezinin açılmasıyla birlikte, bu birimimizle de Denizli’ye ve çevre illere hizmet vermeye başladık. Hastaları merkezimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.