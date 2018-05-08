Performanslarının ödülü gezi oldu

Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nde hazırladığı ve Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’nde düzenledikleri programlarındaki performanslarından dolayı Sarayköy İlçe Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından ödüllendirildiler.

Başkan Özbaş’tan Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İstanbul gezisi, Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri ise Dalyan gezisi istedi. Başkan Özbaş, öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini İstanbul gezisi, Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerini ise Dalyan gezisine gönderdi. Öğrenciler rehber eşliğinde gittikleri şehri hem tanıdı hem de keyifli zaman geçirdi. Gençleri her zaman önemsediklerinin altını çizen Başkan Özbaş, “ İlçemize yaptığımız proje ve hizmetler dışında gençlerimizin sosyal ve kültürel gezileri de bizler için önemli. İstanbul ve Dalyan’a gönderdiğimiz gençlerimizin hazırladıkları programlarla duygusal anlar yaşadık, tarihin verdiği o kahramanlık gururunu hissettik. Onlar bu geziyi sonuna kadar hak ettiler. İl dışı geziler onların yaşamlarına pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Her yeni bilgi ne kadar önemliyse bir şehrin kültürü ve yaşam atmosferini görmek tanımak o kadar önemli. Bizim için en büyük mutluluk gençlerimizin gezilerden keyif aldığını bilmektir. Gençlerimizi hazırladıkları bu güzel programlardan dolayı tekrar tebrik ediyorum” dedi.