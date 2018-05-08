Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:32

Performanslarının ödülü gezi oldu

Denizli Sarayköy Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nde düzenledikleri program ile katılımcılara duygusal anlar yaşatan öğrencileri İstanbul ve Dalyan gezisine gönderdi.

Performanslarının ödülü gezi oldu

08 Mayıs 2018 14:32


Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nde hazırladığı ve Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’nde düzenledikleri programlarındaki performanslarından dolayı Sarayköy İlçe Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından ödüllendirildiler.


Başkan Özbaş’tan Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İstanbul gezisi, Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri ise Dalyan gezisi istedi. Başkan Özbaş, öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini İstanbul gezisi, Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerini ise Dalyan gezisine gönderdi. Öğrenciler rehber eşliğinde gittikleri şehri hem tanıdı hem de keyifli zaman geçirdi. Gençleri her zaman önemsediklerinin altını çizen Başkan Özbaş, “ İlçemize yaptığımız proje ve hizmetler dışında gençlerimizin sosyal ve kültürel gezileri de bizler için önemli. İstanbul ve Dalyan’a gönderdiğimiz gençlerimizin hazırladıkları programlarla duygusal anlar yaşadık, tarihin verdiği o kahramanlık gururunu hissettik. Onlar bu geziyi sonuna kadar hak ettiler. İl dışı geziler onların yaşamlarına pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Her yeni bilgi ne kadar önemliyse bir şehrin kültürü ve yaşam atmosferini görmek tanımak o kadar önemli. Bizim için en büyük mutluluk gençlerimizin gezilerden keyif aldığını bilmektir. Gençlerimizi hazırladıkları bu güzel programlardan dolayı tekrar tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç