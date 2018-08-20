Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 09:52

Petek Dinçöz Buldan’da coştu ve coşturdu

Bu yıl 23.

Petek Dinçöz Buldan’da coştu ve coşturdu

20 Ağustos 2018 09:52

’sü düzenlenen Buldan-Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivalinin 3. gününde Petek Dinçöz izleyenlerle birlikte coştu ve coşturdu.


Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bu yıl 23.’sü düzenlenen festival, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında kente gelerek, ziyaretçilerin eğlencesine ortak olan son isim Petek Dinçöz oldu. Festivalin son günü sahneye çıkan Petek Dinçöz yaklaşık 1 buçuk saat kaldığı sahnede seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Şarkılarının yanı sıra danslarıyla da büyük beğeni toplayan sanatçı, zaman zaman izleyenlerin arasına inerek, şarkılarını onlarla birlikte söyledi.


Dinçöz, üzüm diyarında bulunduğunu, bu nedenle mutlaka ve mutlaka üzüm yemek istediğini, sahneye üzüm gelmeden şarkılarını söylemeyeceğini söyleyince kendisine 1 sepet üzüm hediye edildi. Konser sonunda Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Petek Dinçöz’e Buldan’da el tezgahlarında dokuna ipekli şal hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç