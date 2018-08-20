Petek Dinçöz Buldan’da coştu ve coşturdu

’sü düzenlenen Buldan-Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivalinin 3. gününde Petek Dinçöz izleyenlerle birlikte coştu ve coşturdu.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bu yıl 23.’sü düzenlenen festival, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında kente gelerek, ziyaretçilerin eğlencesine ortak olan son isim Petek Dinçöz oldu. Festivalin son günü sahneye çıkan Petek Dinçöz yaklaşık 1 buçuk saat kaldığı sahnede seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Şarkılarının yanı sıra danslarıyla da büyük beğeni toplayan sanatçı, zaman zaman izleyenlerin arasına inerek, şarkılarını onlarla birlikte söyledi.

Dinçöz, üzüm diyarında bulunduğunu, bu nedenle mutlaka ve mutlaka üzüm yemek istediğini, sahneye üzüm gelmeden şarkılarını söylemeyeceğini söyleyince kendisine 1 sepet üzüm hediye edildi. Konser sonunda Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Petek Dinçöz’e Buldan’da el tezgahlarında dokuna ipekli şal hediye etti.