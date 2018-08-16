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16 Ağustos 2018 20:27

Polisi görünce kaçmak istedi

Denizli’de polisten kaçmak isteyen araç sürücüsü, pazar yerine girince yakalandı.

Polisi görünce kaçmak istedi

16 Ağustos 2018 20:27


Denizli’nin Çivril ilçesinde polisi görünce panik yaparak kaçmaya çalışan sürücü ve arkadaşı, pazar tezgahlarının kurulduğu sokağa girince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak Caddesi üzerinde seyreden 06 EY 6492 plakalı araç sürücüsü M.Ö., ABD protesto eylemleri için belediye binası önünde bulunan polisleri görünce panikleyip Kadir Kameroğlu sokağına dönerek kaçmak istedi. Sürücünün ani manevrasını gören polisler yaya olarak aracın arkasından giderken, kaçan M.Ö. pazar tezgahları arasında sıkışınca polisler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan üst aramasından sonra polis merkezine götürülen M.Ö., yapılan sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı. M.Ö.’ye TCK 179 /2 maddesi gereğince trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.


Araç, sigortası olmadığı için bağlanırken, sürücü M.Ö.’nün sigortası olmadığı ve 0.88 promil alkollü olduğu için polislerden kaçtığı ama pazar olduğunu bilmediği için yanlış sokağa girdiği belirtildi.




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