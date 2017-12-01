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01 Aralık 2017 16:14

‘Polisiz’ diyerek Afganistanlı şahısları gasp eden 4 kişi yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir eve girerek, Afganistan uyruklu 8 kişiyi önce darp edip ardından evdeki paraları ve değerli eşyaların çalınması olayıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

‘Polisiz’ diyerek Afganistanlı şahısları gasp eden 4 kişi yakalandı

01 Aralık 2017 16:14


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 573 Sokak’ta Afganistan uyruklu şahısların yaşadığı eve gelen 4 kişi, kendini polis olarak tanıtıp, evde bulunan Amir Amidi (30), Nuri Kaveme (33), Mohammed Sharif Fakir (42), Sanamollah Mahsuni (22) ve eve misafir olarak gelen 4 kişiyi bıçakla tehdit ederek, bir odaya topladıktan sonra darp etti. Şahıslar, evdeki değerli eşyaları ve paraları alarak kayıplara karıştı.


Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri B.A.(19), O.K.(23), Ö.D.(24) ve G.G.’yi(32) yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından, adliyeye sevk edildi. Şahıslar gazetecilere, Afgan uyruklu vatandaşların uyuşturucu sattıklarını iddia ederek, bu sebepten eve girdiklerini söyledi.




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