Polisiz savcıyız dediler gerçek polislere yakalandılar

Denizli polisi, kendisini polis veya savcı olarak tanıtan ve vatandaşları telefonla kandırıp dolandıran şahsı, çaldığı ziynet eşyaları ve paralarla Şanlıurfa'da yakaladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis, savcı olarak tanıtan şahsa yönelik yaptığı çalışmalarda, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesinde geçtiğimiz hafta bir vatandaşı telefon ile arayarak kendisini polis, savcı olarak tanıtan, kimlik bilgilerinin çeşitli terör örgütleri tarafından kullanıldığını, kuyumcu soygunu yapıldığını, şüpheli şahısları yakalamak için bankadaki paralarını ya da evde bulunan ziynet eşyalarını telefonda kandırarak belirttiği yere poşet içerisinde bıraktıran şahsı yakaladı.

Ekipler yaptıkların titiz çalışmalarla şüpheli şahsı, 3 burma bilezik, 2 hediyelik bilezik, 1 çift küpe, 1 yüzük, 2 yarım altın, 10 cumhuriyet altını, 30 hediyelik altın, 1 tam altın, 30 Dolar, 30 Euro ve 10 bin 800 TL para ile birlikte Şanlıurfa'da ele geçirdi. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle yapılan ortak çalışma sonucu yakalanan şahıs, emniyette yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Polis ve savcı sizleri telefon ile arayarak para ve ziynet eşyası istemez. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 112'yi arayınız” denildi.