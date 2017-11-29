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29 Kasım 2017 18:26

Polisten av bayilerine sıkı denetim

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, av bayilerine yönelik kent merkezinde denetim yaptı.

Polisten av bayilerine sıkı denetim

29 Kasım 2017 18:26


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki av bayilerine bir uygulama düzenledi. Denetimde, toplamda 18 iş yeri denetlenirken, 3 iş yerinde 3 tüfek, 1 pala, 2 tane teleskopik job, 1 muşta, 26 adet kapanır bıçak, 14 sabit bıçak, 1 adet kabza ve 10 adet dipçik ele getirildi. Yaklaşık 5 saat süren uygulamada 76 polis görev alırken, polis ekipleri iş yerlerini didik didik aradı.


Polis ekipleri, malzemeleri bulunduranlar hakkında 6136 ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem yaparken, ele geçirilen malzemeleri Polis Merkez Amirliğine teslim etti.




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