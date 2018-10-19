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Polisten kaçan şüpheli otomobil sivil polis aracına ve direğe çarpınca yakalandı

Denizli’de polisin yaptığı denetimler esnasında dur ihtarına uymayan otomobil, ekiplerin takibi sonucu köşeye sıkıştırıldı.

Denizli'de polisin yaptığı denetimler esnasında dur ihtarına uymayan otomobil, ekiplerin takibi sonucu köşeye sıkıştırıldı. Şüpheli otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 2 araca ardından da yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu durduruldu. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 13.30 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polisin yaptığı denetimler esnasında 06 RAY 57 plakalı hafif ticari araç dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine ihtara uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, kovalamaca esnasında otomobili durdurmak için havaya iki el ateş etti. Yaşanan kovalamacanın ardından köşeye sıkışan şüpheli araç, önce sivil polis aracı ardından da yolda bulunan bir otomobile çarptı. Şüpheli araç, daha sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.


Araçta bulunan ve yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların kullandığı otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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