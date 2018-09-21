Prof. Dr. Özel'den 'Alzaymır' uyarısı

Dr. Çağatay Öncel, unutkanlık yaşayanların Alzaymır hastalığına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Öncel, Alzaymırın genellikle 65 yaşından sonra daha sık görüldüğünü ancak nadiren de olsa 40'lı yaşlardan itibaren de görülebildiğini söyledi.

Alzaymır hastalığında bellek (hafıza) bozukluğunun ön planda olduğu, lisan, dikkat, görsel, mekansal yetenek ve beynin diğer işlevlerinin ilerleyici bir şekilde bozulduğu bir bunama hastalığı olduğunu aktaran Prof. Dr. Öncel, "Yaş ilerledikçe sıklığı artar. 65 yaşından sonra daha sık görülür. Ancak nadiren 40'lı yaşlardan itibaren de görülmektedir. Ülkemizde yaklaşık 600 bin Alzaymır hastası vardır. Hastalık unutkanlık ile başlar. Hasta yakın geçmişteki olayları unutur, gün içinde aynı soruları sorar, aynı şeyleri anlatır. Eşyaların yerini unutur ve isimleri unutmaya başlar. İşinde, sosyal yaşamında güçlüklerle karşılaşır. Zaman içerisinde psikiyatrik bulgular da ortaya çıkar. Hastalığın maalesef kesin bir tedavisi yoktur. Ancak genç yaşlardan itibaren düzenli egzersiz/spor yapmak balık, zeytinyağı, sebze ağırlıklı beslenme gerektirir. Tansiyon, şeker ve kolesterolü kontrol altında tutmak sigara ve alkolden uzak durmak; gazete-kitap ve sosyal aktiviteler gibi beyni çalıştıran faaliyetlerde bulunmak Alzaymırdan koruyucudur" diye konuştu.

Prof. Dr. Öncel, Alzaymıra karşı etkili önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Spor yapın, kitap okuyun, bulmaca çözün, fast-foodtan uzak durun. Omega 3 içeren gıdalarla beslenin. Stresli ortamlardan uzak durun. Arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerini sıkı tutun. Sigaradan uzak durun. Düzenli uyuyun, metabolik hastalıklara dikkat ve fazla kilolarla savaşın.”

Prof. Dr. Öncel ayrıca Alzaymır hastasına bakımın, ailesi için zorluklar içeren uzun, bazen trajik bir süreç olduğunu, ailelerin hepsinde görüldüğü gibi hastaya anlayışlı ve şefkatli davranmanın bakım sürecinin ana unsuru olduğunu belirterek erken teşhisin de önemine dikkat çekti.