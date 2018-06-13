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13 Haziran 2018 13:23

Ramazan ayı Pamukkale’de dolu dolu geçti

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Ramazan ayında ilçedeki birçok mahallede düzenlenen iftar yemeklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı Pamukkale’de dolu dolu geçti

13 Haziran 2018 13:23


Pamukkale Belediyesi bir çok mahallede “Gönül Sofrası” adıyla iftar yemekleri düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurulan bu sofralarda vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Gürlesin, PAÜ’deki öğrencilerle de sahurda bir araya geldi.


Hüseyin Gürlesin, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bereketiyle yaşandığını ifade ederek, “Bizler bu mübarek ayda halkımızla düzenlediğimiz iftarlarda gönül sofralarında bir araya geldik. Bu anlamda Ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Bir çok bölgemizde iftar sofrası kurduk. Ramazan ayının güzelliğini halkımızla birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bizleri gönül sofralarımızda yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.




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