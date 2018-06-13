Ramazan ayı Pamukkale’de dolu dolu geçti

Pamukkale Belediyesi bir çok mahallede “Gönül Sofrası” adıyla iftar yemekleri düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurulan bu sofralarda vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Gürlesin, PAÜ’deki öğrencilerle de sahurda bir araya geldi.

Hüseyin Gürlesin, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bereketiyle yaşandığını ifade ederek, “Bizler bu mübarek ayda halkımızla düzenlediğimiz iftarlarda gönül sofralarında bir araya geldik. Bu anlamda Ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Bir çok bölgemizde iftar sofrası kurduk. Ramazan ayının güzelliğini halkımızla birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bizleri gönül sofralarımızda yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.