Ramazan bayramı mesajları

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm İslam aleminin manevi bir huzurla idrak ettiği ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ramazan ayının Denizli’de çok güzel geçtiğini, her gün farklı bir ya da iki mahallede düzenledikleri iftarlar ile bu mübarek ayın maneviyatını hemşehrileriyle aynı sofrada yaşadığını, bundan da büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Dayanışma, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik değerlerimizi daha yoğun paylaştığımız bir bayramı daha birlikte karşılamanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur ve barış ortamı sağlamasını temenni eder, ülkemizin ve tüm Denizlimizin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım" diye konuştu.

Subaşıoğlu: “Türk milletinin ve Merkezefendili hemşerilerimin Bayramını kutluyorum”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da “Ramazan ayı boyunca tutulan oruçların sonunu ifade eden Ramazan Bayramı, insanların birbirlerini ziyaret ettiği, çocukların ve yardıma muhtaç kimselerin sevindirildiği, İslam âleminin iki büyük bayramından biridir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, barış ve mutluluk gibi duyguların güçlendiği bu anlamlı ve büyük bayramı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Bizler için bayramlarımız sıradan günler değildir. Dargınlıkların ve küslüklerin giderildiği, ‘ben’ kavramının yerine ‘biz’ kavramının kullanıldığı özel günlerdir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da dualar edeceğiz ve ibadetlerimizi yerine getireceğiz. Aile büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam âleminin, Türk milletinin ve Merkezefendili hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayram boyunca sevdikleriyle sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde güzel bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.

Gürlesin: “Pamukkale Halkımızla birlikte bir Ramazan ayını daha geride bıraktık”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise “On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na veda ederken, mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu bayramda, dargınlıkların, kırgınlıkların giderilerek, kardeşlik ve barış duygularını artmasını temenni ediyorum” dedi.

Bayramların, birlik, beraberlik duyguları içerisinde toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, dostlukların pekişerek, dargınlıkların bittiği, paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirten Gürlesin, “Pamukkale Halkımızla birlikte dayanışma ve yardımlaşma duyguları içerisinde, hepimizi manevi huzura eriştiren bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. On bir ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Mübarek ayda ilçe halkımızla birlikte iftarlarda, teravih namazlarında ve sahurlarda bir araya gelerek, manevi huzuru birlikte yaşadık. Vatandaşlarımızla birlikte daha nice Ramazan aylarına sağlıkla, huzurla, mutlulukla ulaşabilmeyi temenni ediyoruz. Bu bayramda akraba, komşu, eş dost, hasta ve ziyaret bekleyen kardeşlerimizi hatırlayalım. Kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp, hayır dualarını alalım. Herkesi tebessüm ettirelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Erdoğan: "Din kardeşlerimiz Ramazan Bayramı’nı bizim kadar huzurlu kutlayamayacaklar"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın İslam alemine huzur getirmesini diledi.

Başkan Erdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi: “Yardımlaşma ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bırakarak mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak, ülkemizin yanı başında, İslam coğrafyasında ve dünyanın birçok ülkesinde din kardeşlerimiz Ramazan Bayramı’nı bizim kadar huzurlu kutlayamayacaklar. Bu Ramazan Bayramı’nın din kardeşlerimizin acılarının son bulduğu nice bayramlara vesile olmasını, İslam coğrafyasına huzur getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”