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02 Temmuz 2017 15:35

Refüje çarpan sürücü camdan yola uçtu

Denizli’nin Tavas ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpmasıyla yaşanan kazada camdan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Refüje çarpan sürücü camdan yola uçtu

02 Temmuz 2017 15:35

Kazayı gören vatandaşlar yol ortasında yatan yaralıya güneş gelmesini önlemek için minder tuttu.


Kaza, saat 13.00 sularında Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 09 F 5072 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Keçelioğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, sürücü Keçelioğlu camdan dışarıya fırladı. Sürücü Muhammet Keçelioğlu’na ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, 112 Acil Sağlık ekiplerine de haber verildi.


Sağlık ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar ağır yaralı sürücünün sıcaktan etkilenmemesi için başının altına minder koydular. Bir kısmı da yol ortasında yatan yaralı sürücüye güneş gelmesini önlemek için üzerine minder tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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