Rektör Bağ, enstitü binasını yerinde inceledi

Dr. Hüseyin Bağ çeşitli incelemelerde bulundu.

Rektör Bağ, üniversite yerleşkesi içerisinde inşası süren Enstitü binasını yerinde inceledi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, eşlik etti. Enstitü inşaatıyla yakından ilgilenen Rektör Bağ, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dersliklerin daha ferah olması adına gerekli çalışmaların yapılması talimatı veren Bağ, hassasiyet gösterilmesini istedi. Öğrenci odaklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Rektör Bağ, “Öğrencilerimizin en iyi koşullarda öğrenimlerini devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Enstitü binasının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerimize daha verimli çalışmalar yapma imkanı sağlanacak” dedi.

5 bin 800 metrekare kapalı alanda, beş katlı olarak inşa edilen Enstitü binasının önümüzdeki Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.