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25 Temmuz 2018 19:06

Rektör Bağ öğrencileri dinledi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof.

Rektör Bağ öğrencileri dinledi

25 Temmuz 2018 19:06

Dr. Hüseyin Bağ, Teknoloji Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerin üniversite ile ilgili geleceğe yönelik, teknik ve teknolojik anlamda gelişimi hakkındaki fikir ve düşüncelerini dinledi.


PAÜ Göl Kafe’de öğrencilerle bir araya gelen Rektör Bağ, üniversite yönetimi olarak öncelikli amaçlarının öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda da gelişmelerine önem verdiklerini anımsatan Rektör Bağ, “Aklın ve bilimin ışığında yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri ve ders saatleri dışında üniversite içinde sosyal ve kültürel anlamda kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla başlattığımız yerleşke içi yenileme ve düzenleme çalışmalarının bir parçası olarak Gölbahçe ve çevresinde devam eden çalışmalarla birlikte öğrencilerimizin taleplerine yanıt verebilmenin huzurunu yaşamaktayız. PAÜ Rektörlüğü ve üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin eğitim öğretim şartlarının iyileştirilmesi ve ders dışındaki zamanlarını geçirebilecekleri sosyal ve kültürel alanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi daima öncelikli hedeflerimiz arasındadır” dedi.


Rektör Bağ, konuşmasının ardından Öğrencilerin üniversite hakkındaki teknik, teknolojik ve sosyal alanlar gibi çeşitli konularda istek ve görüşlerini dinledi.




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