Rektör Bağ, PAÜ’yü tercih eden öğrencileri karşıladı

Dr. Hüseyin Bağ, yeni akademik dönemin kayıt haftasının ilk gününde Rektörlükte oluşturulan kayıt masalarını ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde oluşturulan bilgi edinme masasını ziyaret ederek PAÜ ailesine katılan yeni öğrenciler ile tanıştı.

Rektör Bağ başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı ile birlikte Rektörlük girişi ve PAÜ Merkez Kütüphanesi’nde oluşturulan yeni kayıt masalarını ziyaret ederek bilgi alırken, kayıt için gelen öğrenciler ve aileleri ile tanıştılar. Ziyarette bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden PAÜ Hukuk Fakültesi, başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Organ olmak üzere Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Senem Ermumcu ile birlikte Rektörlükte oluşturulan yeni kayıt masalarını ziyaret ederek hukuk öğrencileri ile tanışarak bir araya geldi.

Rektör Bağ ve beraberindeki heyet Rektörlükte oluşturulan kayıt masalarına yaptıkları ziyaretin ardından otogara giderek, PDREM görevlileri tarafından oluşturulan bilgi edinme masasını ziyaret etti. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi ve PDREM Müdürü Doç. Dr. Hülya Şahin Baltacı’dan terminalde oluşturulan bilgi edinme masası ile ilgili bilgi alan heyet, karşılanan yeni öğrenci ve aileleri ile tanıştı.

Rektör Bağ’dan öğrencilere tavsiye

Rektör Bağ, PAÜ ailesine katılan yeni öğrencileri tebrik ederek, üniversite hayatlarında başarılarının devamını diledi. PAÜ’lü yeni öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Bağ, PAÜ’nün güçlü bir eğitim-öğretim altyapısı ve kadrosunun olduğunun altını çizerken üniversite yönetiminin her anlamda öğrenci odaklı çalışmalarda bulunduğunu ve bu yönde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Öğrencilere, PAÜ’nün sunduğu eğitim-öğretim imkanlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Rektör Bağ, PAÜ’yü kazanan tüm öğrencileri tebrik etti ve tüm öğrencilere başarılarının devamını dileyerek sözlerini tamamladı.

Hazırlanan program kapsamında otobüs terminalinde oluşturulan bilgi edinme masası ile yeni öğrenciler 3-7 Eylül tarihleri arasında karşılanıp, bilgi edinmesi sağlanacak. Ayrıca aynı tarihlerde otobüs terminali ve üniversite arasında düzenlenen ring seferleri ile yeni öğrencilerin üniversite ve otobüs terminaline ulaşım sağlanacak. 3-7 Eylül tarihleri arasında devam edecek yeni kayıt haftası boyunca, Rektörlük ve fakültelerde oluşturulan kayıt masalarında yeni öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.