Rektör Bağ, Serinhisar'da yapımı devam eden MYO binasını gezdi

Dr. Hüseyin Bağ, Serinhisar'da yapımı devam eden meslek yüksek okulu binasını inceledi.

PAÜ öncülüğünde Serinhisar Belediyesi ve hayırsever iş kadını Cevriye Esen'in destekleriyle yapımı devam eden PAÜ Serinhisar Meslek Yüksekokulu'nda sona gelindi. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru ve Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı ile birlikte MYO'da inceleme gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindeki heyet, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, İlçe Emniyet Amiri Selim Vural, Serinhisar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Göz ve hayırsever iş kadını Cevriye Esen'in kızı Nuray Kıvrak ve kardeşi Nizamettin Ekiz, Serinhisar Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Kültür Derneği Başkanı İbrahim Ethem Karaken tarafından karşılandı.

Bina içerisinde inceleme yapan Rektör Bağ, beraberindeki heyetle birlikte kantin ve kafeterya olarak kullanılacak alanı gezdi. Dersliklerdeki son durumu özel olarak takip eden Rektör Bağ, kullanım alanlarının ferah olması gerektiğini vurguladı. Ardından bir açıklama yapan Rektör Bağ, “Serinhisar gibi kıymetli bir ilçemize böylesine bir bilim merkezini kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu noktada bizlere destek veren başkanımız Mehmet Kobaş ve kıymetli bağışçımız Cevriye Esen hanımefendiye teşekkür ediyoruz. 2019 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Güvenlik programlarımıza öğrenci alımı yapacağız. Her iki bölümümüzü tercih edecek olan ilk öğrencilerimizi de ağırlayacağız. Meslek Yüksekokulu bölgemize bilimsel, kültürel ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip 18 derslikli MYO binası 2019-2020 eğitim öğretim yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Güvenlik programlarına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlayacak.