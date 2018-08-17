Rektör Bağ’dan Kurban Bayramı mesajı

Dr. Hüseyin Bağ, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Bağ, Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Rektör Bağ, yayımladığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramının birlik ve beraberliği pekiştiren günlerden biri olduğunu belirterek, “Ülkemiz ve tüm İslam âlemi için yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin pekiştirildiği özel günlerimizden biri de Kurban Bayramı’dır. Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günlerden biri olması ile birlikte, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatmanın, sevinçleri olduğu kadar sıkıntıları da paylaşmanın önemini anlayabileceğimiz günlerdendir. Bayramlarımız; bizlere kazandıracağı paylaşma, karşılıksız sevgi ve yardımlaşma gibi manevi değerlerimizi yükseltmenin yanında bu manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktarabilmek, yaşadığımız mutluluk ve coşkuyu hayatımızın her gününe taşıyabilmek adına bir vesile olmalıdır” dedi.

Toplumda birlik, dirlik, dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunun vücut bulduğu ortak değerlerin anımsandığı bu günlerin, başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sevgi, barış ve hoşgörünün hüküm süreceği günlerin müjdecisi olmasını dileyen Rektör Bağ, “Tüm Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ailesi adına yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olmasını dilerken başta milletimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmesini temenni ederim” diye konuştu.