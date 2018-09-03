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03 Eylül 2018 15:53

Rektör Bağ’dan PAÜ’yü kazanan öğrencilere “Hoş Geldiniz” mesajı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof.

Rektör Bağ’dan PAÜ’yü kazanan öğrencilere “Hoş Geldiniz” mesajı

03 Eylül 2018 15:53

Dr. Hüseyin Bağ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında PAÜ’yü kazanan öğrenciler için bir hoş geldiniz mesajı yayımladı.


Rektör Bağ, yayımladığı yazılı masajda, öğrencilere artık PAÜ ailesinin bir ferdi olduklarını belerterek, “Uzun ve yorucu bir sınava hazırlık döneminden sonra PAÜ’lü oldunuz. Geleceğinize hazırlanırken bizlere güvendiğiniz için, bu zaman zaman zorlanacağınız, zaman zaman eğleneceğiniz ama devamlı öğreneceğiniz üniversite yıllarını bizimle paylaşmayı seçtiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bu güvenin getirdiği gurur ne kadar büyükse, onun omuzlarımıza yüklediği sorumluluk da bir o kadar ağır. Artık sizler bizim ailemizin birer ferdisiniz; artık sizlerin geleceği bizler için kendi çocuklarımızın, kendi ailemizin gelecekleri kadar önemli ve değerli. Biz Pamukkale Üniversitesi yöneticileri, öğretim üyeleri ve çalışanları olarak bu sorumluluğu büyük bir ciddiyet ve onurla kabulleniyoruz. ‘Evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulamalarla insanlığa hizmet etmek; temel insanlık değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştirme’ misyonumuz doğrultusunda sizlerin eğitimi ve gelişimi için elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı istiyoruz” dedi.




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