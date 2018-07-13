Rektör Bağ’dan‘15 Temmuz’ mesajı

Dr. Hüseyin Bağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ile bir mesaj yayınladı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Türk milletinin tarihin her döneminde olduğu gibi dahili ve harici hainlerin fırsat buldukça çeşitli şekillerde alçakça, ahlaksızca, düşmanca ve vicdansızca saldırılarından birisine daha maruz kaldığı günlerden birisinin 15 Temmuz 2016 gecesi olduğu belirtti. Rektör Bağ, “Sene-i devriyesini yaşadığımız ‘15 Temmuz 2016’ gecesi, aziz milletimizin birlik ve dirlik içinde kazandığı nice zaferlerinden ve kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu menfur girişimle demokratik yapımız, anayasal düzenimiz, parlamenter sistemimiz, milli bütünlüğümüz, iç barışımız bir kez daha alçakça bir saldırının hedefi kılınmıştır. Milletimizi istedikleri zaman istedikleri şekilde hizaya sokacağını sanan hainler, 15 Temmuz 2016 gecesi amaçlarına ulaşmak için fiili saldırılarından birisini daha gerçekleştirmişlerdir. Ülke yönetimini gayrimeşru yollardan ele geçirmek, millet iradesini kanlı bir şekilde bastırmak, halk üzerinde dış güçlere bağlı bir azınlık otoritesi oluşturmak amacıyla FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan bu menfur kalkışma, yüce milletimizin bizzat kendisi tarafından bastırılıp akamete uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen halkımız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği üzere ‘Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir’ ülküsü ile eli kanlı terör örgütüne karşı vatanını, birliğini ve demokrasisini korumak için gövdesini siper etmiştir. Bizler Pamukkale Üniversitesi ailesi olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız bu alçakça eylemleri bir kez daha nefretle kınarken, Cenab-ı Allah’tan bir daha buna benzer terör olaylarını milletimize yaşatmamasını niyaz ediyoruz.

Bu vesileyle, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en içten duygularımla kutlar, vatan müdafaası uğrunda gazadan çekinmeyen tüm gazilerimizi minnetle anarken bu uğurda hayatını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerine yer verdi.