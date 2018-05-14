Robotik kodlama sınavı sonuçları açıklandı

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime verdiği destekler çerçevesinde Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek, Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu’na tam donanımlı bir bilişim laboratuvarı kurma çalışmaları devam ederken, Robotik Kodlama Akademisi sınavının ikinci oturumu da hafta sonunda gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi’nde 419 öğrencinin girdiği sınav merkezini ziyaret etti. Sınav sonuçları belediyenin resmi internet sitesi www.merkezefendibel.tr ’den açıklandı. Sınav sonrası ise 20 öğrenci Robotik Kodlama Akademisi’ne girmeye hak kazandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne kadar en çok yatırımı eğitim alanına yapıyoruz. Çocuklarımız bizlerin, bu milletin ve bu devletin geleceği. Onların en iyi şekilde okumaları için her şeyi yapıyoruz. Robotik Kodlama Akademisi ile kısa vadede teknolojik farkındalık, mobil uygulama ve program üreten; uzun vadede ise teknoloji üreten, alanında uzman olan, yükü sırtlanacak, beyin takımına katılacak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sınavda başarılı olan 20 öğrencimiz Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu’nda kurulacak olan tam donanımlı bilişim laboratuvarında eğitimlerini alacak. Öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda da Vestel City’deki 600 mühendisin çalıştığı ARGE biriminde staj yapma imkânına sahip olacaklar” dedi.

İlçe sınırlarındaki 32 ilkokuldan 4 bin öğrencinin katıldığı sınavda başarılı olan 20 öğrenci, haftalık normal müfredat derslerinin yanında 15 saatlik bir program verilecek. Başarılı öğrenciler bu programda, algoritma, kod yazma, mobil uygulama oluşturma, 3D çizim ve görüntü işleme ile robotik ve elektronik uygulamaları görecek ve öğrenecekler.