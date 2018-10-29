Robotik tedavi ile adım atmaya başardı

Langerhans hücreli histiositoz (kan hastalığı) olan ve yürüyemeyen Şükrü Karakuş, Denizli'de gördüğü robotik tedavinin ardından adım atmaya başladı.

Nadir rastlanan bir hastalık olan Langerhans hücreli histiositoz hastalığı ile mücadele eden Şükrü Karakuş, hastalığını öğrenme ve tedavi sürecini anlattı. Hastalığı, vücudunda dengesizlikler hissetmeye başladığında fark ettiğini kaydeden Karakuş, hastalık nedeniyle konuşmasında sıkıntılar yaşamaya başladığını, bir sabah kalkıp işe gidemeyince oluğu hastanede aldığını belirtti. Hastaneye gittiklerinde eşinin akciğerlerinde hava kabarcığı tespit edildiğini aktaran Fatma Karakuş, hastanede yapılan araştırmalarda aynı kabarcıklardan eşinin beyninde de bulunduğunu öğrendiklerini, bu duruma kendilerinin ve doktorları çok şaşırdığını ifade etti. Hastalığını eşini çok hızlı etkilediğini ifade eden Fatma Karakuş, “Eşim hastaneye yattıktan bir gece sonra yürüyemez duruma geldi bir süre sonra yataktan bile kalkamamaya başladı. Eşime kemoterapi ve çeşitli tedaviler uygulandı. Doktorlar her zaman sosyal olmasını hayata hep bağlı yaşamasını söylediler kısacası hareketli olması onun için çok önemliydi. Sonrasında İzmir' de bir merkezde rehabilitasyona başladık. 2 senenin sonunda bıraktı ve kasları gitgide zayıflamaya başladı. Yine kendisini yaşamdan soyutlamaya ve yataktan bile çıkmamaya başladı” dedi.

“Burası artık bizim için bir klinik değil aile ortamı”

Eşinin geceleri sabahlara kadar uyuyamadığını ve düzenli yemek yiyemediğini aktaran Fatma Karakuş, “Burada hayat düzenini de neşesini de yeniden kazandı. Kilo almaya başladı, adım atmaya başladı. Birçok işinde bana ihtiyaç duymuyor. Herkes o kadar ilgili ki gözüm hiç arkada kalmıyor. Ayakkabısına kadar giydiriyorlar ben yokken. Burası artık bizim için bir klinik değil aile ortamı. İyi ki gelmişiz, iyi ki sizleri tanımışız. Gördüğüm anlatabileceğim herkese buranın bize katkılarını anlatıyorum. Burası bize hem sağlık hem huzur verdi” diye konuştu.

“5 yıldır yürüyemiyordum burada adım atmaya başladım”

Sonrasında ise tatil için Karahayıt'a geldiklerini ve öneriler üzerine Nobel Tıp Merkezi'ni ziyaret ettiklerinde buranın kendilerine faydalı olabileceğini düşündüklerini belirten Şükrü Karakuş, merkezde robotik tedavi olduğunu öğrendikten sonra tedavi olmaya karar verdiğini kaydetti. Merkezde kendisi gibi insanların olduğunu gördüğünde sosyalleşmeye başladığını ifade eden Karakuş, “Burada benim durumumdan daha kötülerini de gördüm. 5 yıldır yürüyemiyordum burada adım atmaya başladım, sosyalleştim, özgüvenimi yeniden kazandım. Buradan eve gitmek istemiyorum, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.