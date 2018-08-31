Sağlığına kavuşması hurdalara bağlı

Kimseye muhtaç olmadan yaşamak isteyen adam, kent sakinlerinden hurdalarını kendisine vermeleri durumunda az da olsa para kazanıp hem tedavi olabileceğini hem de çocuklarına bakabileceğini söylüyor.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Turan Özcan (43), ayağındaki toplardamarlardan birinin tıkanması ve ayağının giderek çürümesiyle ailesine bakmakta zorlanıyor. Hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan Özcan, sağlığına kavuşup iki çocuğuna ve eşine bakabilmek için yardımın yanı sıra, kendi parasını kazanmak için kent sakinlerinden hurdalarını kendisine satmalarını istiyor. Özcan, kentteki hurdaları kendisine vermeleri durumunda, bu işten para kazanabileceğini ve evinin giderlerini karşılayabileceğini belirtiyor. 10 yıl önce bu hastalığa yakalandığını söyleyen Özcan, daha önce tır şoförlüğü yaptığını ve hastalık sonrasında işini kaybettiğini anlattı.

Yürümekte güçlük çeken Özcan, normal bir işte çalışmaya ayağı engel olduğu için geçimini hurda ya da plastik toplayarak sağlamaya çalışıyor. Özcan, hastalığının tedavisinin zor olduğunu ve zaman gerektirdiğini ifade ediyor. Annesine ait eski bir evde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Özcan’ın evinin çatısında büyük delikler bulunurken, evin bazı yerlerinde tavan bulunmuyor. Özcan, yapılacak yardımların yanı sıra kendi parasını kazanabilmenin derdinde olduğunu ve Denizlililerden hurdalarını kendisine vermeleri durumunda evini geçindirebileceğini söylüyor.

"Oturduğumuz eski ahşap evin her yeri akıyor, tamir ettiremiyorum"

Eski ahşap evde yaşayan ve evini tamir ettirmek için gerekli masrafları karşılayamadığını belirten, Turan Özcan (43), "Evimin çatısı akıyor, sordum soruşturdum 8-10 bin lira masraf gidiyor. Evin her odası her yeri akıyor, benim o kadar param olmadığı için yaptıramadım. Ev de kendimin değil annemin, annemin evinde olduğum için annem kirada duruyor. Ben onun evinde duruyorum ben de yaptıramıyorum annem de yaptıramıyor, kimse yaptıramadığı için bu şekilde. Evimiz ahşap eski ev, tamir de ettiremiyorum, yaptıramıyorum da bu şekilde hayatımızı sürdüreceğiz diye uğraşıyoruz" dedi.

"Hurda paralarıyla tedavimi yaptırıp çocuklarımı okutacağım"

Özcan, geçimini sağlamak için kent sakinlerinden hurdalarını kendisine satmalarını isteyerek, "Ayağımda toplardamar tıkanıklığı var, yüksek tansiyonum var. Dört dörtlük çalışıp çocuklarıma bakamıyorum, rızkımı kazanamıyorum, borçlarımı ödeyemiyorum. Bu yüzden duyarlı vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden isteğim ayağımın tedavisi için maddi manevi destek. Paralı parasız hurda vermek isteyenler için her türlü hurda alıyorum. İki tane çocuğum var okula gidecek, onları okutacağım. Geçim sıkıntısı, darlık çekiyoruz, benim tek dileğim alnımın teriyle bileğimin hakkıyla çocuklarıma bakmak, borçlarımı ödemek tedavimi yaptırmak. Duyarlı vatandaşlarımızdan isteğim yardımcı olurlarsa, maddi manevi ne yapabiliyorsa" şeklinde konuştu.

"Hurdalarını bize verirlerse sağlığımıza kavuşabilirim"

Özcan, sabahları kalkıp çöpleri karıştırdığını, mahalle ve köylerde hurda, karton, naylon topladığını ve geçimini bu şekilde devam ettirmeye çalıştığını belirterek, "Sabah kalkıyorum çöplükleri karıştırıyorum, kağıt, hurda, naylon poşet bulursam onları biriktiriyorum. Onları satıyorum, sattığım parayı da çocuklarımın rızkını geçindiriyorum. Artan parayı cebime sermaye yapıyorum, o parayı da gidip hurda alıyorum. Topluyorum onları, işliyorum ayıklayıp temizliyorum, onları gereken yerlere satıyorum. Paralı ya da parasız ne türde hurdası varsa gerekirse düşük fiyata hurdalarını bize tercih ederlerse, bize verirlerse biz de sağlığımıza sıhhatimize kavuşup, tedavi ettirebiliriz" dedi.