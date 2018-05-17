Sağlık kompleksi 3 ay erken tamamlandı

Türkiye’de ilk defa bir ilçe belediyesi tarafından yapılan Dev Sağlık Kompleksi, normal süresinden üç ay erken bitti ve Sağlık Bakanlığı’na devri gerçekleştirildi. Vali Hasan Karahan eşliğinde, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’ün imzaladığı protokolle Dokuzkavaklar Sağlık Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’na devri gerçekleştirildi.

Karahan: “Hastane şartlarında bir hizmet mekanı”

10 Haziran’da hastanenin resmi açılışının yapılacağını belirten Vali Hasan Karahan, "Sağlık bakanlığımızın yatırımları hem belediyelerimizin bu konuda ciddi yatırımları ve destekleri var. Bu bağlamda Dokuzkavaklar Semt Polikliniği ama aslında hastane şartlarında hizmet mekanı. İnşaatını Pamukkale Belediyemiz üstlendi. 21 milyonu aşkın bir maliyeti oldu. Sağlık Bakanlığımızın da yaklaşık 10 milyonluk harcaması ile o bölgemiz için, o mahallelerimiz için ve ilimiz içinde büyük bir yatırım olacak. İnşallah 10 Haziran’da bir değişiklik olmazsa resmi açılışını da Sayın Bakanlarımızın katılımı ile hep birlikte yapacağız. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

Gürlesin: “Pamukkale Belediyesi ilklerin belediyesi”

2016 yılının Ekim Ayı’nın başında temeli atılan Dokuzkavaklar Semti’ndeki Sağlık Merkezi’nde her şeyin bittiğini ifade eden Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale Belediyesi ilklerin belediyesidir. Birçok alanda ilkler vardır ama bu konuda da Türkiye’de geniş kapsamlı olarak bir sağlık tesisinin yapılması ilk defa bir ilçe belediyesi olarak yaptık ve bunu da sağlık bakanlığına devrettik. Bu projemiz, Pamukkale Belediyesi’nin yapmış olduğu işlerin hepsinin disiplinli, planlı programlı yapıldığının bir ispatıdır. Biz göreve geldiğimizin ilk 30’ncu ayında kazması vuruldu. Temel atma töreninde 2018’in ilk 3 ayında bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı hedef koymuştuk. Normalinde müteahhitte tanınan süre 2018’in Mayıs Ayı’ydı. Ama bizim için burada bir gün bile çok değerliydi. Çünkü aynı anda 20 poliklinikte bir günde 2 bin kişi hizmet alacaktı. 10 gün önce açabilirsek, 20 bin insanın hayır duasını alacaktık. Bu anlamda biz temel atma töreninde verdiğimiz sözü yerine getirdik. 16 ayda tamamlanan büyük bir yatırım" diye konuştu.

Öztürk:“Denizli Devlet Hastanesi’nin küçük bir kopyası”

Dokuzkavaklar Sağlık Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’na devir teslim töreninde konuşan Berna Öztürk ise 2015 yılından bu yana dahil olduğu bu projenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Buradaki yapı yapılırken projesini çizdirme görevi bize verilmişti. İhtiyacımız neyse onu çizdirelim derken projeyi biraz büyüttük. Bu anlamda bize destek olan hiçbir isteğimizi kırmayan Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sayelerinde bu bina gerçekten de Denizli Devlet Hastanesi’nin küçük bir kopyası oldu” dedi.